Let´s Dance 2014: Wieder mit Jorge Gonzalez?

Während wir spätestens um Mitternacht wissen werden, wer als Sieger aus der Show hervorgegangen ist, ist eine Entscheidung noch unklar: Wird Jury-Mitglied Jorge Gonzalez (45) auch in der kommenden Staffel, welche vermutlich 2014 starten wird, wieder mit von der Partie sein?

"InTouch Online" fragte beim einstigen Catwalk-Trainer von GNMT nach und bekam eine sehr ausweichende Antwort.

"Gott, du hast Fragen. Das Finale ist doch erst noch. Dass musst du mich in ein paar Monaten fragen. ich bin an vielem interessiert. Jetzt kommen erst einmal so viele andere Sachen von mir im Fernsehen", sagte Jorge Gonzalez.

Eine klare Zusage klingt anders. Eine Absage ist es aber auch nicht. Im Moment konzentriere er sich aber auf Schauspiel-Projekte.

Besonders ein Projekt, das momentan noch würde viele überraschen.

"Es kommt ein schönes, großes Projekt, über das ich noch nichts verraten darf. Diese Rolle werden die Leute nicht erwarten. Es ist ganz anders als den Jorge, den man kennt", so Jorge Gonzalez weiter.

Klingt mysteriös und spannend...