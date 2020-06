Let's Dance 2016: Was läuft zwischen Victoria Swarovski & Kay One?

Kay One stellt jedoch klar: "Victoria ist meine beste Freundin." Aber Moment - glaubt der Ex-DSDS-Juror nicht eigentlich überhaupt nicht an Freundschaft zwischen Mann und Frau? Bei Victoria macht er eine Ausnahme: "Bei ihr geht das komischerweise schon." Er räumt allerdings ein: "Es ist schwierig, aber ich bin ein bisschen erwachsener geworden."

Hmm, klingt ja so, als sei er doch nicht so völlig abgeneigt. Wer weiß - vielleicht begleitet er die österreichische Sängerin ja mal zu "Let's Dance 2016" und drückt ihr von den Publikumreihen aus die Daumen...