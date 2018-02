Let's Dance 2018: Alle News zur neuen Staffel und den Kandidaten

Am 09 März 2018 ist es wieder soweit! Die beliebte Tanz-Show "Let's Dance" geht in die nächste Runde! 14. Promis wollen sich dabei mit 14. Profitänzern in 12. Live-Shows den ersten Platz ertanzen. Letztes Jahr gewann Gil Ofarim, diese Jahr werden die "Tanz-Karten" neu gemischt.

Damit ihr dabei immer auf dem Laufenden seid, erfahrt ihr hier alle Hintergründe, News und Fakten zur neuen "Let's Dance"-Staffel! Viel Spaß!

Wan startet Let’s Dance 2018? Das sind die Sendetermine:

Die erste Let's-Dance Show der 11. Staffel ist am 09. März 2018 bei "RTL" zu sehen. Dabei erfahren die Promis in der großen Kennlern-Show, mit welchem Profi-Tänzer sie in den nächsten Wochen das Tanzbein schwingen werden. Die genauen Sendetermine von "Let's Dance" wurden von "RTL" bis jetzt noch nicht bekannt gegeben. In den letzten Jahren war "Let's Dance" jedoch am Freitagabend im Free-TV bei "RTL" zu sehen.

Wann wird Let’s Dance wiederholt?

Neben den regulären "Let's Dance"-Shows am Freitagabend, haben die "Let's Dance"-Fans ebenfalls die Möglichkeit, die Shows im Live-Stream, der parallel zur Show ausgestrahlt wird, anzugucken. Dabei sollte allerdings beachtet werden, dass der Stream-Dienst TV-Now nicht kostenlos ist. Er steht online sowie via App nur Premiumkunden zur Verfügung. Allerdings kann die Möglichkeit genutzt werden, TV-Now für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Danach fallen Gebühren von 2,99 Euro monatlich an. Für alle Spätaufsteher: Meist ist wird von "RTL" ebenfalls eine Wiederholung von "Let's Dance" in der Nacht von Freitag auf Samstag ausgestrahlt.

Let’s Dance 2018: Alle Teilnehmer im Überblick:

Jimi Blue Ochsenknecht ist der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht. MG RTL

Charlotte Würdig ist mit Rapper Sido verheiratet und macht eigene Fitness-Trainings. MG RTL

Judith Williams kennen die Let's Dance-Fans als Jurorin von "Höhle der Löwen". MG RTL

Jessica Paszka wurde als Bachelorette bekannt. MG RTL

Heiko und Roman Lochmann​ sind echte Youtube-Stars. Getty Images

Ingolf Lück ist ein "RTL"-Urgestein. Chris Gonz

Barbara Meier war Siegerin der zweiten Germany's Netx Topmodel Staffel. Chris Singer

Bela Klentze ist bekannt aus "Alles was zählt" oder "Unter Uns". Dennis König

Iris Mareike Steen erlebte ihren Durchbruch bei "GZSZ". MG RTL

Thomas Hermanns​ wurde als Moderator bekannt. Max Kohr

Julia Dietze ist bekannt aus dem Frankfurter "Tatort" oder Elyas M'Bareks "Fack ju Göhte 3". Katherine Butler

Tina Ruland​ zog bereits für den Playboy blank. Getty Images

Chakall schwingt eigentlich den Kochlöffel anstatt das Tanzbein. Nadine Dilly

Das sind die Profitänzer bei Let's Dance:

Erich Klann

Oana Nechiti

Massimo Sinato

Christian Polanc

Robert Beitsch

Kathrin Menzinger

Ekaterina Leonova

Vadim Garbuzov

Sergiu Luca

Marta Arndt

Andrzej Cibis

Christina Luft

Sarah Latton

Isabel Edvardsson

Katia Convents

Wer sitzt in der Jury bei "Let's Dance"?

Auch dieses Jahr besteht die Jury bei Let's Dance wieder aus den Juroren: Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Während Motsi und Jorge die Show mit ihrer ausgelassenen Stimmung aufpeppen, gilt Joachim als härteste "Let's Dance-Jury-Nuss":

Die Jury bei Let's Dance MG RTL

Alle Let’s Dance-Gewinner im Überblick:

In diesem Jahr startet die 11. Staffel von Let's Dance! Die beliebte Tanz-Show ist seit 2006 im TV zu sehen und begeistert alle Tanz-Fans aufs Neue. Doch wer konnte sich bereits den ersten Platz bei Let’s Dance ertanzen? Hier seht ihr alle Tanz-Gewinner im Überblick:

Let's Dance Gewinner 2017: Gil Ofarim

Gil Ofarim Let's Dance Gewinner 2016: Victoria Swarovski

Victoria Swarovski Let's Dance Gewinner 2015: Hans Sarpei

Hans Sarpei Let's Dance Gewinner 2014: Alexander Klaws

Alexander Klaws Let's Dance Gewinner 2013: Manuel Cortez

Manuel Cortez Let's Dance-Christimas Special Gewinner 2013: Magdalena Brzeska

Magdalena Brzeska Let's Dance Gewinner 2012: Magdalena Brzeska

Magdalena Brzeska Let's Dance Gewinner 2011: Maite Kelly

Maite Kelly Let's Dance Gewinner 2010: Sophia Thomalla

Sophia Thomalla Let's Dance Gewinner 2007: Susan Sideropoulos

Susan Sideropoulos Let's Dance Gewinner 2006: Wayne Carpendale

Wie sieht die Stimme von Let’s Dance aus?

Die meisten Let's Dance-Fans kennen lediglich seine Stimme! Patrick Linke führt mit seiner sexy Stimme seit der ersten Lets's Dance-Staffel durch die beliebte Tanz-Show. Auch er ist, neben Motsi Mabuse und Co., eine wahre Institution der Let's Dance-Geschichte:

Die sexy Stimme von Let's Dance: Patrick Linke Facebook/Patrick Linke

Wie viel Gage verdienen die Let's Dance Kandidaten?

Nur Bares ist Wahres! Das denken sich auch die Let's Dance-Kandidaten, wenn sie einen Blick auf ihre Gagen werfen. Unsere Stars lernen bei der Tanz-Show nicht nur neue Dance-Moves, sondern polstern gleichzeitig ihre Konten wieder etwas auf.

Doch wie hoch sind die Gagen unsere Promis? Wie viel die Teilnehmer dieses Jahr verdienen, ist noch nicht bekannt. Allerdings wird sich wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder an dem Promi-Obolus der letzten Jahre orientiert. Dabei kann die Summe zwischen 20.000 Euro bis hin zu 200.000 Euro liegen. Wer dieses Jahr wie viel verdient? Wir können gespannt sein!