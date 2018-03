Vergangen Freitag lief es für TV-Koch Chakall alles andere als rund. Insgesamt sechs Punkte konnte er mit Profi-Tänzerin Marta Arndt für sich gewinnen. Durch das Zuschauer-Voting ging es für das Tanz-Duo trotzdem eine Runde weiter. Ob er in den nächsten Shows genau so viel Glück haben wird, ist abzuwarten. Doch was war der Grund für das schlechte Tanzergebnis? In einer überraschenden Beichte spricht Chakall nun Klartext.

Chakall: Tanzen ist nicht sein Ding

Wie Chakall schon kurz nach der Show verrät, sei er selber überrascht über sein Let's Dance Ergebnis und die Tatsache, dass er eine Runde weiter ist. So verrät er: "Ich habe einen Teil der Choreografie vergessen! Tanzen ist nicht mein Ding, mein Ding ist Grillen, Kochen. Ich dachte schon, Mist, ich komme nicht weiter. Und dann plötzlich bin ich noch drin. Die Zuschauer sind so so nett und haben für mich angerufen." Ehrliche Worte, die zeigen: Chakall sieht sich definitiv nicht in der Rolle eines Tanz-Profis. Doch nicht nur seine fehlende Tanz-Passion könnte Schuld an dem Ergebnis haben. Wie der Koch ebenfalls berichtet, war für ihn der 16. März eigentlich ein ganz besonderer Tag...

Chakall: Er konnte nicht dabei sein...

Wie Chakall ebenfalls verrät, feierte seinen Sohn am Freitag den 16. März seinen Geburtstag. Allerdings konnte Chakall, auf Grund seines Auftrittes bei Let's Dance, das erste Mal an dem Geburtstag seines Kindes nicht anwesend sein. "Ich bin sehr zufrieden, dass meinem Sohn Glückwünsche zum Geburtstag schicken konnte. Das war wichtig für mich. Das war das erste Mal, dass ich nicht bei ihm sein konnte. Es war sehr schön, das zu sagen", beichtet Cahkall. Ob er einfach nur durch den Geburtstag abgelenkt war und nächste Woche mehr Punkte abräumen wird? Wir werden sehen…