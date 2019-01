Hat er somit etwa das große Let's Dance-Geheimnis vorab verraten?

Das Ingolf Lück und Profitänzerin absolute Let's Dance-Siegeschancen haben, ist den meisten Fans schon seit der ersten Show ersichtlich. Immer wieder fegen die beiden gemeinsam übers Tanzparkett und beweisen dabei, dass sie sich den ersten Platz ertanzen wollen. Doch damit nicht genug. Obwohl der Let's Dance-Sieger erst zum großen Staffelfinale bekannt gegeben wird, überrascht Ingolf seine Fans schon jetzt mit der freudigen Botschaft: Er ist der Let's Dance-Sieger! So postet er ein Bild von sich und "Ekat" bei " " zu dem er schreibt: "So sehen Sieger aus!" Eindeutiger geht definitiv nicht! Wer jetzt jedoch denkt, dass Ingolf schon jetzt das große Sieger-Geheimnis verraten hat, liegt falsch. So schreibt Ingolf weiter: "Kategorie Männer, Altersklasse Ü18." Zum Verständnis: Nachdem in der letzten Show Thomas Hermanns das Let's Dance Parkett verlassen musste, ist Ingolf der letzte Promi-Mann in der Sendung und scheint dies als Anlass zu nehmen, um diesen "kleinen"-Sieg mit seinen Fans zu teilen. Das diese Ingolfs Post nicht lange unkommentiert lassen, ist klar!

Ingolf Lück: Seine Fans stehen hinter ihm

Wie unter dem Post des Comedian deutlich wird, scheinen Ingolfs Fans schon jetzt an den Sieg ihres Idols zu glauben. So kommentieren sie: "Weiter so, lieber Ingolf! Du bist so ein genialer Typ, dass ich freitagabends nach dem Tanztraining extra noch Let‘s Dance streame und mit dir mitfiebere! Hoffentlich gewinnt ihr das Ding!" sowie "Hallo ihr zwei Tanzmäuse! Herzlichen Glückwunsch zum "Last Man Standing." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Ob diese Ingolf und "Ekat" zum ersten Let's Dance-Platz verhelfen wird? Wir können gespannt sein...