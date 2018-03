Huch, das sind ja mal überraschende Neuigkeiten! Obwohl erst letzte Woche das Let's Dance-Debüt zu sehen war, könnte Model Barbara Meier schon jetzt als geheime Favoritin der Tan-Show gelten. In einer überraschenden Beichte verrät Ex-Bachelorette Jessica Paszka nun, warum Barbara ganz klare Sieges-Chancen hat!

Barbara Meier: Baby-News vor Let's Dance-Start

Barbara Meier: Wird sie die Let's Dance-Gewinnerin?

Nach der ersten Let's Dance-Show am vergangen Freitag waren sich viele Fans einig: Judith Williams ist die geheime Favoritin von Let's Dance! Allerdings könnte ihr Barbara Meier dabei in die Quere kommen. Diese Meinung vertritt jedenfalls Ex-Bachelorette Jessica. So ist sie der Meinung, dass das Topmodel auch für sie eine ernstzunehmende Konkurrenz darstellt...

Barbara Meier: Darum könnte sie die Let's Dance-Gewinnerin werden!

Wie Jessica jetzt im Interview mi "RTL" berichtet, wäre Barbara hinter den Let's Dance-Kulissen absolut tiefenentspannt. So berichtet Jessica: "Barbara ist unfassbar entspannt. Sie ist in meinen Augen auf jeden Fall eine Konkurrentin. Sie hat so eine Gelassenheit. Ich habe sie öfter beobachtet und wir sind in den Proben zusammen, verbringen viel Zeit miteinander." Eindeutige Worte, die zeigen: Barbara hat definitiv Gewinner-Potenzial. Ob es letztendlich für den ersten Platz reichen wird? Wir können gespannt sein...