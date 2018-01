Let's Dance 2018: Judith Williams ist dabei!

Bei Judith Williams (45) sollten die "Let's Dance"-Juroren sich mit ihrer Kritik zurückhalten - als Löwin kann die erste bestätigte Kandidatin der RTL-Tanz-Show nämlich sicher ordentlich zurückbrüllen!

Das "Höhle der Löwen"-Jury-Mitglied erfüllt sich mit der Teilnahme an der Show einen Traum: "Tanzen ist einfach Balsam für die Seele. Mein Herz hing immer an der Bühne und ich freue mich darauf, dass ich mit Let’s Dance nun einen Ausflug vom Business auf die Bühne wagen darf."

Kann Judith Williams "Let's Dance" gewinnen?

Ist die 45-Jährige es vielleicht sogar, die in die Fußstapfen von Vorjahressieger Gil Ofarim (35) tritt?

"Dance Dance Dance"-Favorit Luca Hänni: Bald auch bei "Let's Dance"?

"Let's Dance" startet in diesem Jahr am 9. März (20:15 Uhr, RTL). Die Jury besteht, wie auch in den vorherigen Jahren, wieder aus Joachim Llambi (53), Motsi Mabuse (36) und Jorge Gonzalez (50). Als Moderatorin führt in diesem Jahr anstatt Sylvie Meis (39) jedoch erstmals Victoria Swarovski (24) an der Seite von Daniel Hartwich (39) durch die Show.

Als weitere Kandidaten werden neben Judith Williams Daniela Katzenberger, Jessica Paszka und die "Lochis" gehandelt.