Tanzt da jemand schon den Abschieds-Walzer, bevor es richtig losgegangen ist? Gerade erst ist die neue Staffel von "Let's Dance" gestartet. Doch hinter den Kulissen soll es schon wieder richtig Zoff geben. Daniel Hartwich und Victoria Swarovski liegen sich nach nur einer Show in den Haaren. Schmeißt sie hin, weil er so fies ist? Verwundern würde es im RTL-Team offenbar niemanden...

Die Vorfreude bei Victoria Swarovski war riesig. Co-Moderatorin einer der beliebtesten Abend-Sendungen im deutschen Fernsehen: Nicht viele starten ihre TV-Karriere gleich auf diesem Niveau. Als Nachfolgerin von Sylvie Meis, die nach sieben Jahren ihren Hut nehmen musste, trat sie ohnehin schon in große Fußstapfen. Umso größer war daher Victorias Hoffnung, dass ihr Daniel Hartwich, der "Let's Dance" bereits seit 2010 moderiert, als erfahreren Kollege zur Seite stehen würde.

Daniel Hartwich soll nicht erfreut über die Anfängerin sein

"Ich versuche natürlich, mich so gut es geht auf diese große Herausforderung vorzubereiten, mache mich dabei aber auch nicht verrückt", sagte Victoria Swarovski noch vor der Premieren-Sendung zu "das neue". "Ich denke, es ist mit am wichtigsten, dass man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und man selbst bleibt. Zudem habe ich Daniel an meiner Seite."

Victoria Swarovski: So geht es ihr wirklich vor ihrem Let's Dance-Start!

Doch da hat die sympathische Österreicherin wohl aufs falsche Pferd gesetzt. Denn Daniel Hartwich ist für vieles bekannt - aber sicher nicht für nettes und kollegiales Verhalten. Denn Tipps bekommt sie von ihm nicht.

Wie lange hält Victoria die Psycho-Spielchen aus?

"Sei einfach du selbst", meinte Daniel zu Victoria. Das war's. Vorgängerin Sylvie bekam über Jahe immer wieder fiese Seitenhiebe von ihm verpasst. Mal lästerte er über ihr Deutsch, ein anderes Mal über ihren Verlobungsring. Die Holländerin lächelte, aber die Spitzen haben sie sicher getroffen. Victoria wird da sicher noch sensibler sein. Nach Daniels ersten Sticheleien ist die Stimmung schon jetzt mega angespannt....