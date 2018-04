Let's Dance 2018: Punkte-Skandal in der Jury

Ehrlich, kompetent, kompromisslos - so kennt man die "Let's Dance"-Jury mit Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Doch offenbar gibt es dieses Jahr große Zweifel an der Gerechtigkeit der Punktevergabe - denn zwischen Joachim Llambi und einer Kandidatin soll es gehörig geknistert haben. Und auch hinter Kulissen spielten sich bereits verdächtige Szenen ab. Ob der sonst so knallharte Juror also deshalb so ungewöhnlich oft hohe Punkte vergibt?

Let's Dance 2018: Alle News zur neuen Staffel und den Kandidaten

Besonders pikant: Die beiden wurden sogar schon zusammen im Hotel erwischt, wollten sich anschließend zu den Szenen nicht äußern. Auch Augenzeugen bestärken das Gerücht, dass da offenbar etwas im Busch ist...

Welche Kandidatin Joachim Llambi offenbar den Kopf verdreht hat, erfahrt Ihr im Video: