Let's Dance 2018: SIE soll die erste Kandidatin sein!

Die Gerüchte hat nun selbst Anja Polzer angeheizt – wird die Ex-„Bachelor“-Siegerin im kommenden Jahr das Tanzbein schwingen? Bei Facebook postete sie einen Schnappschuss mit einem Logo, was stark an „Let’s Dance“ erinnert. "Bald, bald darf ich euch mehr sagen. Ich freue mich“, schrieb sie dazu.

Gleichzeitig gab sie an, in Köln zu sein. Es deutet also alles darauf hin, dass sie in der Tanzshow teilnehmen wird – das vermuten auch die Fans nach dem Post. „Ich hoffe, du bist bei der nächsten ’Let's Dance’-Staffel dabei“, schreibt ein Fan.