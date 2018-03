Let's Dance 2018: So süß ist die Tochter von Promi-Tänzer Chakall!

Heute Abend ist TV-Koch Chakall erneut bei Let's Dance zu sehen. In der letzten Show lief es für den Promi-Tänzer alles andere als rund. Ein Glück, dass er heute Abend erneut die Chance hat, die Jury und das Publikum erneut von sich zu überzeugen. Eine Person wird ihm dabei sicherlich besonders die Daumen drücken: Seine kleine Tochter.

Let's Dance 2018: Emotionale Beichte von Chakall nach Let's Dance-Show

Chakall: Stolzer Papa!

Das Chakall ein absoluter Vorzeige-Papa ist, zeigte er erst kürzlich. Mit bedauern berichtete er, dass er bei der Geburtstagsfeier seines Sprösslings nicht anwesend sein kann. Der Grund: An dem Abend fegte er bei Let's Dance übers Tanzparkett. In Gedanken war er trotzdem bei seiner Familie. Kaum verwunderlich, dass vor allem seine Tochter bei so viel Papa-Liebe ein echter Chakall-Fan ist. Dies zeigt sich auch auf einem Foto, welches der Koch nun mit der Öffentlichkeit teilt.

Chakall: So süß ist seine Tochter!

Auf seinem "Instagram" Profil zeigt Chakall jetzt ein Bild von sich und seinem kleinen Spatz. Die beiden werfen sich dabei einen dicken Luft-Schmatza zu. Verständlich, dass bei diesem Anblick seine Fans hin und weg sind. So kommentieren sie: "Alles Gute. Die Kleine ist ja süß." sowie "Die ehrlichste und wahre Liebe schenken einem die Kinder." Ob Chakall das Publikum auch heute Abend so von sich so begeistern kann? Wir können gespannt sein...