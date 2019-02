Let's Dance 2019: Jan Hartmann und Sabrina Mockenhaupt sind dabei

Das wird ein Tanz-Spektakel! Neben wie Kerstin Ott und werden auch Schauspieler und Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt übers Parkett fegen!

Jan Hartmann: "Ich war nie so der mega Tänzer"

" "-Star Jan Hartmann verkündete die frohe Nachricht auf . "Ich freue mich total! Ich habe richtig Bock. Das wird aber auch ein krasser Ritt", sagte er einem kurzen Clip. "Ich war nie so der mega Tänzer, habe aber das Gefühl, dass das irgendwie in mir steckt. Ich werde von morgens bis abends hart trainieren, damit ich soweit wie möglich komme. (...) Ich freu mich auf meine Partnerin, die anderen Kandidaten und natürlich auf Jorge, Motsi und Llambi!"

Sabrina Mockenhaupt ist extrem sportlich

Auch Sabrina Mockenhaupt kann ihr Glück kaum glauben. Die vierfache Nationalmeisterin im Langstreckenlauf hat zumindest sportlich ordentlich was auf dem Kasten. Ob sie auch auf dem Tanzparkett überzeugen kann? "Ich habe ganz viel Ausdauer und weiß, wie es ist, im Kreis rumzulaufen. Und ich tanze für mein Leben gern. Das war schon immer mein Hobby", stellte sie via Instagram klar. "Jetzt geht ein riesiger Traum für mich in Erfüllung. Ich freue mich echt nen Ast. Das einzige Problem ist, dass ich gerne alleine tanze, aber nicht so gerne die Führung aus der Hand gebe. Deswegen wird 'Let's Dance' eine riesige Herausforderung für mich."