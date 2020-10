Let's Dance 2021: Geheimplan um erste Kandidatin enthüllt!

In den letzten Jahren gab Esther "Let's Dance" jedoch einen Korb. "Sie stand schon immer auf der Liste. Aber sie lehnte immer ab, weil sie offenbar nicht mehr zu sehr mit ihrer Comedy-Vergangenheit bei einer Rückkehr zu RTL in Verbindung gebracht werden möchte", plaudert jetzt ein Insider aus. Aber mittlerweile soll die 50-Jährige nicht mehr abgeneigt sein. "Inzwischen ist sie eine renommierte Schauspielerin. Es ist einige Zeit vergangen. Die Chancen stehen gut." Ob Esther bald wirklich übers Parkett schwebt? Sender RTL hüllt sich bisher in Schweigen...

In der letzten Staffel krachte es gewaltig zwischen Laura Müller und Tanzpartner Christian Polanc! Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: