Let's Dance: Eklat hinter den Kulissen! Tänzer wollen hinschmeißen

Das Coronavirus legt momentan fast alles lahm. Veranstaltungen wurde abgesagt, Geschäfte geschlossen und Grenzen dicht gemacht. -Shows dürfen nur noch ohne Publikum aufgezeichnet werden. Trotzdem flimmert "Let's Dance" weiter über die TV-Bildschirme. Doch nicht jeder ist davon begeistert...

Ein Insider packt aus!

Fünf der zehn Profitänzer überlegen laut der "BILD"-Zeitung, hinzuschmeißen. "Es gibt bei uns zwei Gruppen mit jeweils fünf Leuten. Aber die, die aufhören wollen, werden mehr", verrät ein Profi, der anonym bleiben will, dem Blatt. "Wir sind verzweifelt. Die Bundeskanzlerin verbietet den Kontakt zu Nicht-Familienangehörigen – aber wir tanzen jeden Tag total eng. Es ist verboten, sich mit mehr als zwei Personen zu treffen. Aber wir sind zu fünft in der Tanzschule in engen Räumen, mit Tanzpartnerin, Kameramann, Tonassistenten und Realisator."

John Kelly: Er verlässt "Let's Dance" endgültig!

Der Tänzer erhebt schwere Vorwürfe gegen . "Die Friseure und Maskenbildner haben teilweise keine Handschuhe an, behandeln aber viele mit den gleichen Pinseln. Wir werden in Shuttles mit bis zu acht Leuten ins Studio zur Liveshow gefahren. Eine Tänzerin ist sogar krank, hat Corona-Symptome. Ihr wurde aber von der Produktion gesagt, sie sollte den Test nicht machen." Angeblich wurde den Tänzern gedroht, dass sie, wenn sie jetzt hinschmeißen, nächstes Jahr nicht mehr dabei sind.

So rechtfertigt sich Sender RTL

Und was sagt RTL? Der Sender weist alle Vorwürfe zurück. "Alle Maskenbildner und Frisöre tragen Handschuhe und Mundschutz. Maske beruht auf Freiwilligkeit, die dürfen sich auch selbst schminken. Styling beruht auf Freiwilligkeit, die Stars dürfen sich auch alleine an- und umziehen", versichert ein Sprecher. Und dürfen die Tänzer freiwillig gehen? Laut dem Sender habe den Wunsch noch keiner geäußert. "Aber rein theoretisch würden wir solche Wünsche respektieren und gemeinsam eine Lösung finden." Wer die Wahrheit sagt? Unklar...

