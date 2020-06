Let's Dance-Aus: RTL bestätigt das Aus von Franziska Traub!

Die sympathische Schauspielerin verletzte sich beim Training. Sie selbst ist sehr enttäuscht: „Leider ist es wahr, mir ist das Schlimmste passiert: Ich habe mich verletzt und kann deshalb nicht weiter bei 'Let's Dance' dabei sein. Ich bin so traurig, dass jetzt alles vorbei ist und ich auf eine so doofe Art ausgeschieden bin, wegen einer Verletzung! Die Staffel hat ja erst begonnen und wir haben uns alle gerade erst kennengelernt. Und ich hatte mich so auf die kommenden Shows gefreut, darauf dass ich erst einmal weiter tanzen durfte und meine lieben Kollegen und Mitstreiter wieder sehen und besser kennenlernen konnte. Und jetzt ist schon wieder alles vorbei ... Das ist leider sehr bitter.“

Auch ihr Tanzpartner Vadim Garbuzov ist sehr traurig: „Es ist sehr traurig für mich, dass Franziska sich verletzt hat. Wir hatten eine tolle Zeit bei "Let's Dance' und haben uns sowohl auf dem Parkett als auch außerhalb immer super verstanden. Franziska ist eine der angenehmsten und sympathischsten Menschen, die ich bisher getroffen habe. Ich glaube, das Publikum hat das auch gespürt und wird sie, so wie ich, sehr vermissen. Wenn man intensiv trainiert, können Verletzungen bei der simpelsten Bewegung auftreten. Wir haben beide gehofft, dass wir weitermachen können, aber die Gesundheit ist im Endeffekt wichtiger. Sie wird mir sehr fehlen und ich wünsche Franziska eine gute und schnelle Besserung.“