Let's Dance: Bei Thomas Drechsel dreht sich alles ums Tanzen

Thomas Drechsel scheint an seiner Teilnahme bei "Let's Dance" immer mehr Gefallen zu finden und geht in seiner Rolle als leidenschaftlicher Tänzer voll auf. Seinen Ehrgeiz zeigt der GZSZ-Liebling nicht nur auf dem Parkett, sondern auch in den sozialen Netzwerken, wo er seine Fans stets auf dem Laufenden hält.