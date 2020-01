Let's Dance: Die ersten Kandidaten stehen fest!

Reddit this

Ab dem 21. Februar ist es wieder soweit! 14 wagen sich bei "Let's Dance" aufs Tanzparkett. Die ersten vier Kandidaten stehen schon in den Startlöchern...

Ilka Bessin und Luca Hännis sind dabei

Die erste in der Runde ist Komikerin Ilka Bessin. Den meisten Zuschauern ist sie als Kunstfigur bekannt. Doch die Rolle hat sie mittlerweile an den Nagel gehängt. "Ich habe schon paar Mal eine Anfrage bekommen und wollte aber nicht als Cindy aus Marzahn bei 'Let's Dance' mitmachen. Ich hatte immer das Gefühl, dass das nicht passt. Und dann ist das so ne Ulknummer", erzählt sie im Interview mit . "Jetzt habe ich einfach gesagt: 'Ich mach das.' Ich habe ganz großen Respekt davor. Ich freue mich aber auch."

Luca Hänni: Jetzt packt er über Freundin Michèle aus!

Auch " "-Gewinner will sein Können unter Beweis stellen. "Ich freue mich unglaublich fest. Es wird eine neue Challenge für mich. Ich mag Herausforderungen", erklärt der Musiker. Dass er Tanz-Talent hat, hat der Luca bereits bei "Dance, Dance, Dance" unter Beweis gestellt. 2017 gewann er die Show mit .

Steffi Jones und Tijan Njie kämpfen um den Titel

Außerdem dabei: die ehemalige Fußballerin Steffi Jones. "Ich find's total cool, weil ich die Show immer gucke und ich bewundere die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, was sie da leisten. Da habe ich größten Respekt vor", so die 47-Jährige. Ob sie die Zuschauer mit ihren Moves überzeugen kann? Immerhin gewann mit Handballer auch ein Sportler.

Laura Müller: "Let's Dance"-Sensation!

" "-Star Tijan Njie könnte ihr jedoch einen Strich durch die Rechnung machen. "Ich liebe Wettkämpfe, ich liebe Herausforderungen. Ich liebes es, einfach mal ins kalte Wasser zu springen", freut er sich. In der Serie steht Tijan regelmäßig auf Schlittschuhen. Ob das wohl ein Vorteil auf dem Parkett ist? Das zeigt sich ab dem 21. Februar...

Wurde Victoria eiskalt bei "Let's Dance" ausgetauscht? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: