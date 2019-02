Let's Dance: Diese Tänzer sind dabei!

Reddit this

Am 15. März startet endlich die neue Staffel von "Let's Dance". Langsam werden die ersten Promi-Kandidaten enthüllt. Doch damit nicht genug!

Marta Arndt, Massimo Sinato und Robert Beitsch sind dabei

Bereits im Dezember wurde angekündigt, dass es eine große "Let's Dance"- Live-Tour geben wird. 15 verschiedenen Städten werden die Profitänzer auftreten. Die gewohnte Jury um , Jorge Gonzáles und wird auch dort jeden Abend ihr Urteil fällen. Doch welche Profitänzer die Hüften schwingen, daraus machte Sender ein großes Geheimnis. Bis jetzt!

Profitänzerin Marta Arndt verkündete die frohe Nachricht via : "Ich darf euch die tolle Neuigkeit mitteilen: Ich bin bei dem Wahnsinnsprojekt dabei." Und dann verriet sie auch noch, wer ebenfalls die Tanzschuhe schnüren wird: und Robert Beitsch! Auch Komiker Thomas Herrmann soll eine Rolle in der Show spielen. Welche genau, verriet sie allerdings noch nicht.

Kerstin Ott: Let's Dance Debüt mit einer Frau!

Spektakuläre Shows in ganz Deutschland

Dafür gab Marta einen kleinen Ausblick, was die Zuschauer erwartet: "In knapp neun Monaten werden 12 Trucks beeindruckende 140 Tonnen Technik zu den 16 Terminen quer durch Deutschland fahren. Über 120 Menschen werden Abend für Abend für eine spektakuläre Show sorgen, für perfektes Licht, Ton und Bühnendesign. Für fantastische Kostüme, Konfetti, Glanz und Glamour, für den magischen Rahmen dieser einzigartigen Show rund um die tanzenden , Profis und die beliebte Jury um Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi", kündigte sie an.