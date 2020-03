Let's Dance: Drastische Konsequenzen! Es führt kein Weg daran vorbei

Das Coronavirus stellt derzeit das Leben zahlreicher Menschen komplett auf den Kopf. Auch vor den macht die Krise keinen Halt. Zahlreiche Musiker mussten bereits ihre Konzerte absagen. Nun äußert sich Laura Müller zu der Situation.

Christian Polanc: Traurige Beichte! Er weiß nicht mehr weiter

Tanzpaare werden getrennt

Die 19-Jährige nimmt derzeit an der Tanz-Show „Let’s Dance“ teil. Und auch dort machen sich die Auswirkungen der aktuellen Lage bemerkbar. In ihrer -Story verrät Laura, dass derzeit alle Maßnahmen ergriffen werden, um die Show-Teilnehmer vor dem Virus zu schützen.

„Es wird kein Publikum geben und alle Tanzpaare werden separiert in den Rängen sitzen, um jeglichen Kontakt zu vermeiden“, erklärt die Influencerin. „Es ist für alle Beteiligten ganz, ganz schwierig, in Situationen wie diesen eine Sendung umzusetzen, die Spaß und Freude ausstrahlt.“ Dennoch sei es allen sehr wichtig, den -Zuschauern zumindest für ein paar Stunden die Sorgen nehmen zu können. „Und ich denke, wenn jeder von uns sich an die Regeln hält, die nun mal nicht ganz einfach sind, weil keiner sich einschränken lassen möchte… wenn jeder damit anfängt, sich an die Regeln zu halten, dann haben wir es auch ganz, ganz, ganz schnell geschafft“, ist sie sich sicher.

Zoff bei Let's Dance! Was ist nur bei Laura Müller und los?