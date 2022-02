Let's Dance: Eifersuchtseklat hinter den Kulissen!

Michelle (50) gab bereits vor den Auftritten zu, dass sie sich nur bei einem Tanzpartner komplett fallen lassen könnte: Massimo Sinató (41)! Er sei groß, sie zierlich. Bei ihm würde es ihr leicht fallen, die Schwache zu spielen. "Ich glaube, dass er in der Lage ist, die Emotion aus mir rauszuholen", so die attraktive Sängerin. Wie das Rebecca Mir (30) gefällt? Schließlich verliebten sie und der Frauenschwarm sich auch beim gemeinsamen Training 2012 – damals waren beide noch anderweitig vergeben. Auch für Juror Joachim Llambi (57) wird die Versuchung wieder groß! In der elften Staffel der Sendung sorgte er für Diskussionen, weil er angeblich Mimin Julia Dietze (41) bevorzugt bewertete. Der Grund? Sie passte perfekt in sein Beuteschema, sah seiner Frau Ilona (47) zum Verwechseln ähnlich! Und auch diesmal sind wieder hübsche blonde Ladys dabei wie Janin Ullmann (40) oder Sarah Mangione (31). Auch Amira Pocher (29) ist sich sicher, dass Ehemann Oliver (44) eifersüchtig sein wird. "Er ist selbstbewusst, aber er weiß, wie viel Paare sich da gebildet haben", so Amira. Für sie selbst war es ebenfalls schwer auszuhalten, als Olli 2019 an der Show teilnahm und Christina Luft (32) nahe kam. Und wie wird diese Zeit die Ehe von Motsi Mabuse (40) beeinflussen? Schließlich flirtet die Jurorin gerne mit den männlichen Teilnehmern. Zuletzt schien es in ihrer Beziehung mit Evgenij Voznyuk (38) zu kriseln, sie sprach sogar von Untreue ...