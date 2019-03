Ella Endlich: Tränenzusammenbruch bei "Let's Dance"

Reddit this

Damit tanzte sie sich in die Herzen des -Publikums!

Gestern Abend war es wieder soweit: Auf RTL ging "Let's Dance" in die nächste Runde.

Unter den Tanz-Prominenten schwebte auch Sängerin über die Tanzfläche - und beendete ihre Performance mit einem emotionalen Tränenzusammenbruch.

Ella Endlich: Tränenzusammenbruch nach "Let's Dance"-Glanzperformance

Im großen 80-er Jahre-Special der RTL-Tanzshow stellte sich Ella Endlich nach krankheitsbedingter Auszeit in einem Contemporary mit Tanzpartner Valentin Lusin den Augen der kritischen Jury - und brachte die Punktetafeln zum Glühen!

Für ihre Gänsehaut-Performance konnte die Sängerin nicht nur Standing Ovations und Punkteregen einheimsen, sondern obendrauf noch ein beachtliches Lob von Profi-Kritiker :

"Ich hab hier schon über 1000 Tänze gesehen. Aber das gehört wirklich zu den vier bis fünf Prozent der Besten, die ich in all den Jahren erlebt habe", so der strenge Juror über die Darbietung.

Zuviel für Ella Endlich - die nach ihrem Tanz in einen wahren Tränenkollaps ausbrach!

"Ich kann das nicht in Worte packen. Die ganze letzte Woche war hart für mich, weil ich nicht wusste, ob ich überhaupt stehen kann", schluchzte die Sängerin, die von Moderatorin getröstet werden musste.

Keine Frage, dass diese Leistung auch vom RTL-Publikum mit zahlreichen Anrufen und dem Ticket für die nächste Live-Show honoriert wurde!