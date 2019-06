Let's Dance: Enthüllt! DIESER Promi ist der heimliche Gewinner

Die Luft wird immer dünner! , , und kämpfen noch um den "Let's Dance"-Pokal. Wenn es nach Jurorin geht, steht der Gewinner schon fest...

Motsi Mabuse verrät die Geheim-Favoritin

"Also, ich finde die letzten, die wir jetzt hier haben, sind spitze, ehrlich gesagt", schwärmt Motsi im Interview mit "Promiflash". Trotzdem drückt sie einem Promi besonders die Daumen. "Ich bin super begeistert von dem Weg, den Nazan macht. Die ist eigentlich Geheim-Favorit." Ob Motsi mit ihrer Einschätzung wohl richtig liegt?

Wer hat am Ende diese Nase vorne?

Heute Abend will Nazan auf jeden Fall mit einem Jive und einem Paso Doble überzeugen. Außerdem steht der "Impro Dance Extrem" an. Den Tanz erfahren die Paare erst live in der Show. Innerhalb von nur 3 (!) Minuten muss das Kostüm angezogen - und die Choreo einstudiert werden. Ob Nazan und Christian diese Herausforderung meistern werden? Denn auch die Konkurrenz schläft nicht! In den vergangenen Wochen lieferten sich die verbliebenen vier Paare immer wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es bleibt also spannend, wer sich letztendlich das Ticket ins Finale sichern kann...