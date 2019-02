Let's Dance: Erste Kandidatin enthüllt!

Reddit this

Juhuuu! Am 15. März startet endlich die neue Staffel von "Let's Dance! RTL enthüllte schon jetzt die erste Kandidatin....

Erst vor wenigen Tagen durften sich die "Let's Dance"-Macher über einen begehrten Fernsehpreis freuen. Kein Wunder, dass die zwölfte Staffel bereits heiß erwartet wird. Jetzt wurde bekannt: ist dieses Jahr dabei!

Barbara Becker: "Ich freu mich drauf!"

Die Ex von kann es gar nicht erwarten, endlich das Tanzbein zu schwingen. "Normalerweise denke ich zu viel und tanze zu wenig. Das Tanzen aber von einem echten Profi zu lernen und dabei die Liebe zur Musik mit Technik und Disziplin zu verbinden, ist für mich eine besondere Herausforderung, fernab meiner comfort zone und meiner immer zu hohen Erwartungen an mich. Let’s Dance 2019 - ich freue mich drauf!“, sagt sie gegenüber .

Boris Becker & Barbara: Sensation 25 Jahre nach ihrer Hochzeit!

Barbara hat schon jetzt Lampenfieber

Barbara ist extrem sportlich. Sie hat bereits ein eigenes Trainingsprogramm entwickelt und verkauft Sportartikel des Labels "Miami Fit". "Es ist ja wirklich Teil meines Jobs, fit zu sein, Programme entwickelt zu haben und die Leute an den Sport heranzuführen. Mit immer neuen Programmen zu sagen: 'Bewegt euch! Regt euch!'", erklärt Barbara. Einen Vorteil habe sie dadurch aber nicht. "Es ist tatsächlich wirklich etwas Anderes - Ballroom Dance oder Pilates." Besonders das Urteil der Jury bereitet der 52-Jährigen schon jetzt Kopfzerbrechen. "Die Schritte müssen stimmen und man wird natürlich auch beurteilt. Das ist mir auch noch nicht passiert, dass man im Club dann irgendwie die Nummer hochgehalten und gesagt hat: 'Das war gut!'"

Auch in dieser Staffel werden , und die Kandidaten beurteilen. In der großen Kennlernshow am 15. März erfahren die 14 , mit welchem Profi sie tanzen werden. Wer noch übers Parkett schwebt? Das gab RTL noch nicht bekannt...