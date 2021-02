Let's Dance: Insider enthüllt - Tanzt ER mit Nicolas Puschmann?

Doch auch ein anderer kommt für Isabel in die engere Auswahl: Vadim Garbuzov. Der 33-Jährige fegte bereits bei der österreichischen Version von "Let's Dance" mit Alfons Haider übers Parkett und sicherte sich den vierten Platz. "Er hat also schon Erfahrung in der Choreografie, denn da muss man aufpassen", so Isabel weiter. Denn es sei ganz wichtig, dass die Performance nicht zu albern wirkt oder ein Mann die Rolle der Frau übernimmt. Außerdem müsse es auch von der Größe her passen. Ob Isabel mit ihrer Einschätzung richtig liegt? Das wird sich wohl erst am 26. Februar um 20:15 Uhr bei RTL zeigen...

