Let's Dance: Ist Detlef D! Soost dabei?

Detlef D! Soost begeistert gerade alle bei "Dancing on Ice". Geht er danach direkt in die nächste TV-Show?

"Dancing on Ice" ist für eine echte Herausforderung. "Am Anfang konnte ich noch nicht mal auf dem Eis stehen. Es hat mich wahnsinnig viel Überwindung gekostet. Mit 48 Jahren und einer künstlichen Hüfte ist man nicht mehr so angstfrei wie ein 23-Jähriger", gibt er im Gespräch mit "Intouch Online" zu. "Ich hangel mich von Tag zu Tag. Ich bin noch so weit vom richtigen Eislaufen entfernt. Jeden Morgen, wenn ich ins Auto steige, höre ich Motivations-CDs, um mich hochzupushen." Doch die ganze Arbeit hat sich gelohnt! Detlef meisterte die ersten drei Shows mit Bravur – und schaffte es jedes Mal auf Anhieb in die nächste Runde.

Detlef D! Soost: "'Dancing on Ice' ist eine ganz andere Hausnummer"

Oft wird die „Dancing on Ice“ mit "Let's Dance" verglichen. Doch das geht dem Tanzcoach gehörig auf die Nerven. "Ich bin großer Fan von 'Let’s Dance'. Doch 'Dancing on Ice' ist eine ganz andere Hausnummer. Auf dem festen Boden laufen lernen wir schon als Kinder. Bei 'Lets Dance' muss man nur noch Rhythmus in dieses Laufen bringen. Bei 'Dancing on Ice' fängt man komplett von vorne an. Man muss erstmal eine komplett neue Fortbewegungsform lernen - und dann noch tanzen, im Rhythmus sein, gut aussehen und Pirouetten und Sprünge machen", erklärt er uns.

Detlef D! Soost: So geht es Kate Hall nach der Schock-Diagnose

Ist Detlef D! Soost bei "Let's Dance" dabei?

Ob er sich trotzdem vorstellen könnte, bei „Let’s Dance“ teilzunehmen? "Ich wurde schon so oft angefragt und ich habe es immer abgelehnt", stellt er klar. Dafür gäbe es einen ganz einfachen Grund. "Ich kann bei 'Let’s Dance' nur verlieren. Wenn ich gewinnen würde, würden alle sagen: 'Das ist ja unfair. Der hat ja den anderen gegenüber einen Vorteil'. Und wenn ich nicht ins Finale komme, müsste ich mir anhören: 'Sein Beruf ist Tanzen und dann kommt der noch nicht mal ins Finale?'"

Stattdessen verfolgt er die Show lieber mit seiner Familie vor dem . Welche dieses Jahr übers Parkett schweben werden? Das gab leider noch nicht bekannt...