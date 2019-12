Sarah Harrison: "Let's Dance"-Hammer!

Seit ihrer Teilnahme bei " " ist Sarah Harrison aus der Medienbranche nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit Ehemann Dominic und Tochter Mia Rose hat sie einen erfolgreichen -Kanal. Mittlerweile folgen der jungen Mama 2,2 Millionen Menschen auf . Doch damit nicht genug! Sarah hat große Zukunftspläne...

Sarah Harrison will bei "Let's Dance" übers Parkett fegen

Die 28-Jährige ist ein riesiger Fan der Kult-Sendung "Let's Dance". Auf die Frage eines Fans, ob sie sich eine Teilnahme an der Tanzshow vorstellen könnte, erklärte sie in einem Youtube-Video: "Ja! Meine Antwort ist ja. Das ist schon so eine Königs-Show und wenn ich da irgendwann mal mitmachen dürfte, dann wäre das für mich eine absolute Ehre." Klingt fast so, als wenn sie diese Staffel noch nicht dabei ist. Aber wer weiß, vielleicht trudelt die Anfrage ja doch noch rein...

Und bis dahin können sich die Fans trotzdem auf Sarah im freuen. 2020 ist sie bei der "Promi Darts WM" bei dabei.

