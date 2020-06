Let's Dance: "Liebeserklärung" an Attila Hildmann

"Ich danke dir, Atti, für alles... Ich denke, du hast mich sehr gut aussehen lassen, gut geführt & gehalten, du warst mit mir "im Moment" versunken. Egal was irgendjemand sagt... Rumba ist ein Tanz, in dem der Mann nicht sich selbst in den Vordergrund stellt, sondern seine Lady.. Du bist zu 1000000% ein wahrer Gentleman. Ich stehe absolut hinter dir", schwärmt sie auf Instagram. Mit diesen Worten macht sie Attila wohl das momentan größte Kompliment überhaupt!

Hoffentlich kann Attila auch die Zuschauer und auch die Jury am Samstag so begeistern, wie er es bei Oxana schafft. Dann ist ihm das Ticket in die nächste Runde sicher....