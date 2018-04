Let's Dance: Mega Zoff zwischen den Kandidaten!

Bei "Let's Dance" kann es am Ende nur einen Sieger geben. Deswegen kämpfen die Promis von Woche zu Woche um den beliebten Pokal. Vor der Kamera lächeln Ingolf Lück, Charlotte Würdig, Judith Williams und Co. noch fröhlich und zeigen, wie toll sie sich verstehen. Doch wie Thomas Hermanns jetzt verrät, werden jetzt die Krallen ausgefahren!

Thomas Hermanns: "Es werden die Krallen ausgefahren..."

Im Interview mit Vip.de lässt Thomas Hermanns die Bombe platzen. "Noch ist die Stimmung unter uns komplett kollegial: Man gibt sich Tipps und hilft sich untereinander. Aber ich denke, ab Folge sieben kommt das Blutbad und es werden die Krallen ausgefahren" so der 55-Jährige. Oh oh, dann ist es wohl vorbei mir Friede, Freude, Eierkuchen....

Let's Dance: Bitterer Konkurrenzkampf

Was in dieser Staffel sofort auffällt: Es sind extrem viele gute Tänzer dabei. Die Konkurrenz ist also riesig. Wer Thomas Hermanns am meisten gefährlich werden könnte? "Ich glaube das sind Judith Williams, Charlotte Würdig, Julia Dietze und Ingolf Lück. Judith hat einen super Ausdruck und perfekte Vorerfahrung. Ingolf hat eine Ernsthaftigkeit und eine Melancholie, die für bestimmte Tänze super sind. Julia ist heiß und Massimo kitzelt alles aus ihr raus. Charlotte ist fit wie ein Turnschuh und sehr ambitioniert", so der Moderator weiter.

Wer am Ende aber wirklich das Rennen macht, wird sich erst beim Finale von "Let's Dance" zeigen...