Let's Dance: Mehr Kilos! Jimi Blue Ochsenknecht hat zugenommen!

Die Teilnahme bei Let's Dance ist kein Zuckerschlecken! Die Promis trainieren mehrere Stunden am Tag und kommen dabei nciht selten an ihre Grenzen! Doch einen positiven Nebeneffekt hat das ganze Training: Die Promis verlieren dabei auch so einige Kilos. Bei Jimi Blue Ochsenknecht ist das aber anders...

Jimi Blue Ochsenknecht: Überraschende Verkündung!

Jimi Blue Ochsenknecht hat vier Kilo zugenommen!

Bei dem Schauspieler purzeln die Pfunde nämlich nicht. Im Gegenteil! Jimi Blue Ochsenknecht hat sogar zugenommen! "Ich esse für mein Leben gern und immer viel. Und im Moment trainiere ich so viel, dass mein Körper sagt: 'Mehr essen, mehr essen'", verrät er gegenüber Promiflash. Und das macht sich auch auf der Waage bemerkbar! "Ich habe zugenommen, aber nur Muskeln. Ich wog 74,5 Kilogramm, als ich angefangen habe und nach zwei Wochen hatte ich dann 78,8 Kilogramm." Damit hat er also mehr als vier Kilo Muskelmaße zugenommen. Nicht schlecht!

Let's Dance: Die Abnehmerfolge der Stars!

Let's Dance ist ein Garant für eine Topfigur! Die meistenm Promis verlieren dabei so einge Kilos. Allen voran: Faisal Kawusi! Der speckte in seiner Staffel satte 17 Kilo ab! GZSZ-Star Thomas Drechsel wo ganze zwölf Kilo weniger! Und auch Maite Kelly freute sich nach ihrer Teilnahme über ihre schlanke Figur: Sie verlor immerhin neun Kilo.