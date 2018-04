Let's Dance 2018: Mobbing-Drama unter den Kandidaten

Bei "Let's Dance" kann es nur einen Sieger geben! Deswegen geben die deutschen Promis auch alles, um den Pokal am Ende mit nach Hause zu nehmen. Doch trotz Konkurrenzkampf ist zwischen Charlotte Würdig, Iris Mareike Steen und Judith Williams eine enge Freundschaft entstanden. Nur eine scheint keinen Platz in der Gruppe zu finden: Julia Dietze...

Let's Dance 2018: Skandal hinter den Kulissen

Die Mädels grenzen Julia Dietze aus!

Julia Dietze wurd stets von den anderen Mädels ausgegrenzt. Während die drei für süße Selfies posieren oder sich süße Botschaften via Instagram zusenden, bleibt die Tanzpartnerin von Massimo Sinato außen vor. Mögen die anderen Mädels Julia Dietze etwa nicht?

Ist Joachim Llambi Schuld an der Stimmung?

Haben die Charlotte Würdig, Iris Mareike Steen und Judith Williams ein problem mit Julia Dietze, weil die so gut bei Joachim Llambi ankommt? Eigentlich vergibt er in der Jury immer die wenigsten Punkte. Nicht so bei Julia! Die darf sich immer über eine hohe Punktzahl des strengen Jurors freuen. Und überhaupt hat der 53-Jährige nur gute Worte für die Schauspielerin übrig! Aber damit nicht genug! "Die verstehen sich auffällig gut. Das merkt jeder. Zuletzt saßen sie auch gemeinsam beim Frühstück", heißt es sogar gegenüber "Closer".

Treibt diese Vorliebe etwa einen Keil zwischen die Kandidatinnen? Wirklich Freunde scheint sich Julia Dietze damit jedenfalls nicht zu machen...