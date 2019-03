"Let's Dance"-Oliver Pocher: Fiese Bauch-Klatsche von Joachim Llambi

Reddit this

"Let's Dance"-Zoff bei Oliver Pocher und Joachim Llambi? Gleich in der Auftaktshow liegen sich der Comedian und der Tanz-Juror in den Haaren...

Wenig charmanter "Let's Dance"-Auftakt für !

Am gestrigen Freitag stellte sich der Comedian zum ersten Mal dem -Publikum - und den kritischen Augen der "Let's Dance"-Jury.

Besonders von einem konnte Oliver Pocher dabei mehr Beleidigungen als Punkte einheimsen: Juror !

Foto: TVNOW / Gregorowius

Bauch-Beef: Oliver Pocher kassiert Klatsche von Joachim Llambi

Nachdem Oliver Pocher für seinen ersten Tanz im bauchfrei-Look aufs Parkett marschierte, hagelte es von Joachim Llambi wenig schmeichelhafte Kommentare:

"Der Pocher hat ’ne Figur, die ist zum Tanzen NICHT geboren. Ist es dieses Jahr wirklich in, Bauch über dem Gürtel zu tragen?", ätzte der "Let's Dance"-Juror.

Klar, dass auch Pocher diese Kritik nicht auf sich sitzen lassen wollte:

"Um die Zeichensprache hinter Ihrem Rücken zu deuten: Ihr Schweinebauch hing gerade auch ziemlich drüber.", konterte der Comedian.

Was das Publikum nicht mitbekam: Auch nach der Show schien der Bauch-Beef Oliver Pocher nicht ganz kalt zu lassen!

"Kaum hat man mal vier Kilo mehr drauf, schon wird man angefahren. Ich bin ja jetzt nicht der kleine, dicke Junge", erklärte der Komiker gegenüber der Bild.

Wie es scheint, nahmen sowohl Pocher als auch Juror Llambi ihren "Let's Dance"-Clinch dann aber dch mit Humor - so posierten beide Promi-Herren im Anschluss an die Aufzeichnung noch gut gelaunt Arm in Arm.