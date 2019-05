„Let’s Dance“: Liebes-Chaos hinter den Kulissen!

Reddit this

Wenn am Freitag wieder mit bei „Let’s Dance“ übers Parkett wirbelt, wird seine Ehefrau Angela Hens ganz genau hinsehen. Denn die Spatzen in Köln-Ossendorf, wo die -Show produziert wird, pfeifen es von den Dächern: Die schöne Profitänzerin und der ehemalige Handballer sollen sich mehr als nur gut verstehen. Schon damals gab es Gerüchte, dass die rassige Russin ihren Tanzpartnern den Kopf verdreht.

Auch das Herz von tanzt gerade Tango. Sie holt sich nicht nur regelmäßig die Höchstpunktzahl bei den Juroren. Im Publikum saß auch ihr neuer Freund, Medienmanager Marius Darschin. „Bei mir hat es sofort klick gemacht“, verrät sie über ihr erstes Treffen. „Ich fragte ihn nach seiner Nummer.“ Bisher hatte die hübsche Sängerin kein glückliches Händchen mit den Männern. Hoffentlich hält diese Liebe länger als die Staffel.

Joachim Llambi und Frau Ilona: Liebes-Sensation nach dem Ehe-Aus

Das "Let's Dance"-Finale ist zum Greifen nah

Und ? Der Gehörlose ist der absolute Publikumsliebling. Doch hinter den Kulissen erhebt seine Ex Inga W. schwere Vorwürfe gegen den Kampfsportler. Er soll sie bepöbelt und geschlagen haben. Ob seine Fans trotzdem zu ihm halten?

dagegen hat gut lachen. Ihr smarter Lebensgefährte Juan Lopez Salaberry sitzt nicht nur in jeder Sendung unter den Zuschauern. Er könnte sie auch nach der Show mit einem Heiratsantrag überraschen. Wer am Ende trauert – oder triumphiert – erfahren wir beim „Let’s Dance“-Finale am 14. Juni.