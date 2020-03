Let's Dance: Schock! Findet die Show ohne Publikum statt?

Reddit this

Das Corona-Virus versetzt momentan die ganze Welt in Sorgen. Viele Großveranstaltung wie Bundesliga-Spiele wurden wegen der Ansteckungsgefahr bereits abgesagt. Findet jetzt auch die Aufzeichnung für "Let's Dance" ohne Publikum statt?

Sender RTL gibt Statement ab

Hinter den Kulissen wurde bereits fleißig disktutiert, doch Sender gibt jetzt Entwarnung. "Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Shows ganz normal mit Publikum geplant", erklärt eine Sendersprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur "spot on ". Jedoch wird die Lage stetig beobachtet. Sollten die Behörden und Gesundheitsämter Weisungen herausgeben, werden diese selbstverständlich umgesetzt. Solange halten sich alle Teilnehmer an die Präventionsmaßnahmen wie Händewaschen, Abstandhalten und Husten- und Schnupfenhygiene. Lässt sich nur hoffen, dass der Ernstfall nicht einritt. "Let's Dance" ohne die ausrastenden Zuschauer wäre schließlich nur halb so schön...

