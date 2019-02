Let's Dance: Sensationelle News! Damit hat niemand gerechnet

Reddit this

Gestern Abend wurde zum 20. Mal der "Deutsche Fernsehpreis" in Düsseldorf verliehen. Der große Gewinner des Abends: "Let' Dance". Die Show erhielt die begehrte Trophäe in der Kategorie "Beste Primetime-Show" - und konnte sich somit gegen "Ninja Warrior Germany" durchsetzen. Vier Mal war die Tanzshow bereits nominiert, ging bisher aber immer leer aus.

Motsi Mabuse: "Ich bin so stolz, Teil der Show zu sein"

Bei Jury und Tänzern war die Freude groß. "Glückwunsch zum 'Deutschen Fernsehpreis' für die beste Unterhaltungsshow. Ich bin dankbar ein kleiner Teil dieser großartigen Show zu sein", schrieb Profitänzer nach dem Triumph auf seinem -Account. Und auch Jurorin freute sich via Instagram: "Yesss! Woop woop!!! 'Deutscher Fernsehpreis'! Ich bin so stolz, Teil der Show zu sein."

Let's Dance: Ist Detlef D! Soost dabei?

Turtelauftritt von Joachim Llambi und Freundin Rebecca

Für das Tuschelthema des Abends sorgte niemand Geringeres als . Er zeigte sich das erste Mal mit seiner neuen Freundin Rebecca Rosenschon auf dem roten Teppich. "Sie ist eine fantastische Frau, mit allem, was sich ein Mann wünscht", schwärmte er im Interview mit . Erst im vergangenen September hatte er die Trennung von seiner Noch-Ehefrau Ilona bekannt gegeben.