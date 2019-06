Let's Dance: Sensationelle News bestätigt!

Reddit this

Vor zehn Tagen ertanzte sich Handballer Pascal Hens mit Partnerin Ekaterina Leonova den "Let's Dance"-Pokal. Doch wie geht es mit der beliebten Tanz-Show weiter? Jetzt meldet sich zu Wort.

Neue Staffel von "Let's Dance" kommt 2020

Die Fans könne aufatmen! Der Sender verkündet, dass "Let's Dance" 2020 in die nächste Runde geht. "'Let´s Dance' begeistert seit Jahren und die vergangene Staffel war die erfolgreichste seit 2011. Die Zuschauer sind des Tanzes noch lange nicht müde und wir sind glücklich, das Erfolgs-Format auch in den nächsten Jahren zeigen zu können und freuen uns auf viele weitere einzigartige Live-Shows", erklärte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm.

Christian Polanc: Ausstiegs-Schock! Verlässt er "Let's Dance"?

Jetzt sind die Profitänzer dran

Wer bis nächstes Jahr nicht mehr abwarten kann, darf sich auf ein weiteres Highlight freuen. Am Donnerstag (27. Juli) läuft "Let's Dance – Die große Profi-Challenge" über die -Bildschirme. Zum ersten Mal stehen die Profitänzer im Fokus. Solo, als Paartanz oder mit Ensemble werden Profis wie Massimo Sinató, und ihr Können unter Beweis stellen. Am Ende darf das Studiopublikum entscheiden, wer die Show gewinnt. Dem Sieger winkt nicht nur ein Pokal, sondern auch die Gelegenheit sich seinen Promi-Tanzpartner in der nächsten Staffel aussuchen zu dürfen.