Let's Dance: Sensations-Comeback von Oliver Pocher!

war DER Spaßvogel der aktuellen Staffel von "Let's Dance". Doch so lustig er war: Seine Tanz-Performance konnte am Ende nicht mehr überzeugen. Und so flog er vergangenen Freitag raus. Nun ist er wieder zurück!

Oliver Pocher: Baby-News waren eine Überraschung!

Oliver Pocher ist zurück bei "Let's Dance"

Am Freitag wird Oliver Pocher wieder fröhlich übers Parkett fegen. Und die Fans sicher wieder ordentlich zum Lachen bringen. Aber wie kommt das? Ist etwa ein anderer Kandidat raus?

Nein, der 41-Jährige rückt nicht etwa für einen Konkurrenten nach. Der Blondschopf bekommt am Ende eine zusätzliche Nummer. Und das macht nicht nur die Fans des Comedians super happy. Auch Oli strahlt. "Ich habe nach der Sendung gesagt, dass ich sehr gern noch meinen 'Magic Moment' vertanzen würde. Der war, als Deutschland 2014 Weltmeister wurde, mein Song 'Schwarz und Weiß' im Maracanã lief und ich da vor Ort sein durfte. Und das würde ich gern vertanzen", erklärte er diese Woche bei "Stern ".

Diese Chance bekommt er jetzt wirklich!

Oli Pocher wäre gern wieder länger dabei

Auch wenn es sich nur um einen letzten Auftritt handelt - Oliver Pocher wäre auch nicht abgeneigt wieder richtig dabei zu sein! "Ich wünsche natürlich allen toi, toi, toi, aber falls sich noch einer verletzen sollte: Ich habe eine Choreo und eine Performance, ich bin jederzeit bereit, auch in der Sendung wiederzukommen", lacht er. Doch ob dieser Wunsch in Erfüllung geht? Es bleibt abzuwarten....