Am 15. März startet die 12. Staffel von Let's Dance! Es wird dabei wieder getanzt, was das Zeug hält. Doch wer wird alles in der beliebten Tanzshow zu sehen sein? Nazan Eckes verkündete bereits gestern ihre Teilnahme. Nun die nächste Enthüllung!

Motsi Mabuse: Traurige Trennung! Ihr Mutterherz weint!

SIE wird auch bei Let's Dance 2019 tanzen!

Via " " ließ Ex- -Jurorin die Let's Dance-Bombe platzen und verkündete, dass auch sie als Kandidatin der Tanzshow übers Parkett schweben wird. Sie postete dazu ein Bild mit der Überschrift "Let's Dance" und kommentierte dazu: "Leute, das wird der Hammer! Samba, Rumba, ich komme. Ich darf bei der nächsten Staffel von LET‘S DANCE dabei sein. Begleitet ihr mich auf dem Weg? Ich freu mich unendlich." Was für HAMMER- , die bei ihren Fans für jede Menge Begeisterung sorgen!

Die Fans von Ella Endlich sind gespannt

Wie unter dem Post deutlich wird, können Ellas Fans den Auftritt ihres Idols schon jetzt kaum abwarten. So kommentieren sie: "Ella, du rockst das. Du tanzt dich auf Platz 1" sowie "Freude, als ich es gelesen habe. Du wirst über das Parkett schweben, das weiß ich jetzt schon." Mehr Fan-Support geht wohl kaum! Ob sich Ella den ersten Let's Dance Platz ertanzen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!