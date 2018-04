Let's Dance-Star Chakall: So süß sind seine Kinder!

Chakall erobert bei "Let's Dacne" viele Frauenherzen. Doch nicht etwa durch seine tolle Tanzkunst, der argentinische Koch überzeugt das Publikum viel mehr durch seine lustige und sympathische Art. Er selber hat aber nur Augen für seine Familie!

Chakall ist verheiratet!

Koch Chakall ist nämlich schon seit langem glücklich verheiratet. Seit 2011 wohnt er mit seiner Frau in Deutschland. Das Paar hat insgesamt vier Kinder. "Ich fand Deutschland schon immer großartig. Die Leute gefallen mir hier, ihre Freundlichkeit und ihre Offenheit. Meine Frau ist auch Deutsche und unsere Kinder gehen hier zur Schule. Ich fand die Entscheidung; nach Deutschland zu gehen, eine der besten überhaupt, und seitdem ich mein Restaurant in Berlin habe, bin ich vollständig angekommen", schwärmte Chakall vor einiger Zeit in einem Interview mit "Welt".

Die Kinder sind der ganze Stolz des Argentiniers. Und sie sind wirklich zuckersüß!

Auf einem Instagram-Schnappschuss zeigt Chakall seine Sprößlinge. Seine Fans sind begeistert! "Omg wie Süüüüüüüüüüüüß", "Awwww" oder "Schönes Foto und süße Kinder", schwärmen sie. Und eines haben sie mit dem Papa offenbar gemeinsam: Alle lieben eine stylische Kopfbedeckung...