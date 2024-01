"Let's Dance"-Star Mark Keller: Erwischt! Ist SIE seine Tanzpartnerin?

Schauspieler Mark Keller (58) wagt sich dieses Jahr aufs Parkett und tanzt sich schon mal mit Profi Ekaterina Leonova (36) warm. In ihrer Story veröffentlichte Ekat ein Video, in dem der "Bergdoktor"-Star die Hüften kreisen lässt. "Guck mal, der übt schon fleißig", freut sie sich. Hat das Training etwa schon begonnen? Normalerweise werden die Tanzpaare ja erst in der großen "Kennlernshow" verkündet...