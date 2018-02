"Let's Dance"-Star Oana Nechiti: Rührende Liebeserklärung

Oana Nechiti weiß, worauf es im Leben ankommt. Die 29-Jährige hat hart für ihren Erfolg gekämpft und weiß, dass man nur vorankommt, wenn man seine Prioritäten richtig setzt.

Auf ihrer Instagram-Seite motiviert die Profi-Tänzerin ihre Fans nun in einem langen Post. „Nacktes Gesicht und nackte Wahrheit“, schreibt sie zu einem ungeschminkten Schnappschuss von sich. „Du willst in deinem Leben etwas erreichen? Geh und hol es dir!“ Es bringe nichts, auf jemanden oder etwas Magisches zu warten, bevor man nicht alles gegeben habe, was in einem steckt. Nur mit harter Arbeit könne man etwas erreichen. "Lern in der Schule, lerne die Lektionen deines Lebens, lerne dich selbst kennen, verstehe dich selbst, lerne deinen Körper kennen und finde deinen Weg", ruft sie ihre Fans auf.

Anschließend verrät sie auch, woher sie ihre Motivation nimmt und wendet sich an ihren Verlobten Erich Klann. „Du bedeutest mir alles, Baby“, schwärmt Oana. "Du lehrst mich Geduld, Akzeptanz. Du lehrst mich, selektiv zu sein. Du lehrst mich, ohne Erwartungen hart zu arbeiten. Du lehrst mich Hingabe für all die Dinge, die ich tue und so viel mehr."

Hach! Wie romantisch!