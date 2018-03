Let's Dance-Star Thomas Hermanns: Er ist seine große Liebe!

Schon in der ersten Show von "Let's Dance" begeisterte Thomas Hermanns nicht nur seine Fans, sondern auch die strenge Jury um Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Auf dem Parkett hat der Comedian Profitänzerin Regina Luca an seiner Seite. Privat macht ihn aber jemand ganz anderes happy!

Thomas Hermanns: Seit 26 Jahren vergeben!

Seit 26 Jahren ist Thomas Hermanns mit seinem Mann Wolgang Macht zusammen. Vor zehn Jahren hat das Paar sogar geheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden in Hamburg. Ein grund dafür, wieso das Herz von Thomas Hermanns so für die Hansestadt schlägt. "Ja, ich habe hier zehn Jahre gewohnt, es waren mit die besten Jahre meines Lebens. Liegt auch daran, dass ich hier meinen Mann kennengelernt habe", verriet er fürher in einem Interview mit der Hamburger Morgenpost. Seitdem gehen die beiden durch dick und dünn. Jemand anderen kann sich der 55-Jährige nicht an seiner Seite vorstellen. Denn Wolfgang ist sein "Traummann", wie er gegenüber "Bild" bestätigt.

Thomas Hermanns: Gewinnt er bei "Let's Dance"

In der Liebe könnte es für Thomas Hermanns also nicht besser laufen. Aber auch bei "Let's Dance" stehen die Chancen auf einen Sieg gar nicht so schlecht. "Von seiner Persönlichkeit, seiner Lockerheit und seinen Bewegungen her, bekommt er meinen Daumen hoch", schwärmt zum Beispiel Motsi Mabuse von dem TV-Star.