Let's Dance: Steigt dieser Star aus?

Bei „Let’s Dance“ ist nicht mehr wegzudenken. Schon seit der ersten Staffel fegt sie mit den über das Tanzparkett. An der Seite von Ingolf Lück und ging sie in den vergangenen beiden Jahren sogar als Sieger in der Show hervor.

Ekaterina Leonova hat weitere Pläne: Derzeit hat sie ihren BWL-Master abgeschlossen und will eine Karriere als Betriebswirtin starten.

Ekaterina Leonova spricht über ihre Zukunft bei "Let's Dance"

Bedeuten die neuen beruflichen Ziele etwa das Aus bei „Let’s Dance“? Das hat sie jetzt im Jahresrückblick „2018! Menschen, Bilder, Emotionen“ gegenüber verraten. "Unter der Woche sieht man mich im Business-Kostüm und am Wochenende im Tanzkostüm", erklärt die 31-Jährige in dem -Rückblick. Dass sie also aufhört, hört sich nicht danach an. Bisher wurden auch noch nicht die Teilnehmer für die kommende Staffel enthüllt.