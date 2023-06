Let's Dance: TV-Hammer! Ist SIE nächste Staffel dabei?

Eine prominente Dame ist schon jetzt scharf auf die nächste Staffel: Eva Benetatou. Die 31-Jährige war schon in zahlreichen Formaten wie "Der Bachelor", "Das Sommerhaus der Stars" und "Kampf der Realitystars" zu sehen. Doch die beliebte Tanzsendung fehlt noch auf ihrer Liste. "Mein absoluter Traum war und ist 'Let‘s Dance'!", verrät Eva jetzt im Interview mit "Intouch Online". "Da kann ich mein Fuego und Temperament mit Leidenschaft in vollen Zügen ausleben und dem Parkett einen neuen Schliff verpassen." Klingt vielversprechend! Ob Eva wirklich nächstes Jahr dabei ist? Gut möglich. Schließlich begeisterte dieses Jahr auch "Bachelorette" Sharon Battiste mit ihrem Hüftschwung. Vielleicht ist Eva ja die nächste Rosenlady, die in ihre Fußstapfen tritt...

