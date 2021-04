Let's Dance: TV-Sensation! DIESE Profitänzer kommen zurück

Doch damit nicht genug! Mit Melissa Ortíz-Gomez ist sogar eine ehemalige "Let's Dance"-Gewinnerin mit am Start. 2013 holte sie sich mit Schauspieler Manuel Cortez den Pokal. Ebenfalls mit dabei: Victoria Kleinfelder-Cibis, die bereits an der Live-Tour und an der Profi-Challenge teilnahm, und Roberto Albanese (Staffel 1 und 3). Da können sich die Fans ja auf einiges freuen!