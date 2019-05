Let's Dance: Überraschender Heiratsantrag vor der Show!

Reddit this

Bei "Let's Dance" liegt Liebe in der Luft! Hinter den Kulissen kam es zu einem überraschenden Heiratsantrag.

Zuschauerin Billie hatte einen großen Wunsch: Einen Heiratsantrag bei "Let's Dance". Doch ihr Freund Zeljko wiegelte immer ab. "Wir reden ständig über Heiratsanträge. Er hat gesagt, dass ein Antrag bei 'Let's Dance' unmöglich ist. Dafür braucht man Kontakte", erzählte sie gegenüber . Doch das wollte Billie nicht so hinnehmen - und kontaktierte den Sender...

"Ich wollte dich vor versammelter Mannschaft fragen, ob du mich heiraten willst?"

Profitänzer Robert Beitsch unterstütze Billie bei ihrem Plan. Gemeinsam tanzten die beiden vor der letzten Libve-Show einen Walzer. Anschließend machte sie ihrem Schatz eine süße Liebeserklärung vor dem Studio-Publikum. "Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich dich liebe. Danke, dass du mich so nimmst, wie ich bin." Doch dann setze sie noch einen drauf! "Wir reden ja schon länger übers Heiraten. Angeblich warten wir auf den perfekten Moment. Es war dir immer wichtig, dass du mich fragst. Und wie der Zufall so will, hätte ich einen Ring dabei, der mir passen würde..."

Zeljko ließ sich nicht zwei Mal bitten - und ging vor seine Freundin auf die Knie: "Wir haben gute und schlechte Zeiten erlebt. Ich möchte in Zukunft nur noch gute Zeiten mit dir erleben. Und deswegen würde ich dich hier vor versammelter Mannschaft fragen, ob du mich heiraten willst?" Wie romantisch!