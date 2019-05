Let's Dance: Überraschendes Comeback! SIE kommt zurück

Reddit this

So doll hat sich wohl noch kein "Let's Dance"-Kandidat über sein Ausscheiden gefreut wie . "Ich freue mich so tierisch. Ich habe mein ganzes Herz gegeben. Regina kann das wirklich bestätigen. Wir haben wirklich viel geübt, wir haben alles gegeben, aber ich kann einfach nicht tanzen", sagte sie nach ihrem Aus. Doch während Sängerin aus dem Jubeln gar nicht mehr rauskam, brach Tanzpartnerin Regina Luca in Tränen aus.

Nach Kerstin Otts "Let's Dance"-Aus: Erste Worte von Regina Luca!

Regina Luca ist zurück bei "Let's Dance"

Sie muss den Kopf jedoch nicht in den Sand stecken! Regina wird schon am nächsten Freitag wieder über das "Let's Dance"-Parkett schweben. Gemeinsam mit Ehemann Sergiu Luca, der die letzten Jahre auch als Profi dabei war, darf die 30-Jährige eine Kür performen. Welchen Tanz die beiden zu welcher Musik präsentieren werden, wurde allerdings noch nicht verraten.

Die Zuschauer erwartet noch ein weiteres Highlight. Auch "DSDS"-Gewinner Davin Herbrüggen wird der Tanzshow einen Besuch abstatten. Das verspricht ja eine Mega-Show zu werden!