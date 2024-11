„Let’s Dance“-Weihnachtsshow“ 2024: Erstes Geheimnis gelüftet!

Weihnachtszeit ohne „Let’s Dance“? Unvorstellbar! Auch in diesem Jahr bringt RTL mit einer festlichen Tanzshow Weihnachtsstimmung in die Wohnzimmer. In einer Ankündigung auf Instagram heißt es: „Weihnachten ohne ‚Let’s Dance‘? Das geht nicht! Wir feiern 2024 die festliche Zeit zusammen – mit einer großen Weihnachtsshow!“ Sechs bekannte Gesichter aus den vorherigen Staffeln treten in spannenden Duellen gegeneinander an, um sich den Titel des Christmas Dancing Stars zu sichern. Getanzt wird natürlich zu beliebten Weihnachtshits, und über Sieg und Niederlage entscheidet wie immer eine Mischung aus Jury-Punkten und Live-Voting.

„Let’s Dance – Die große Weihnachtsshow“ wird am 20. Dezember um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Wer das Spektakel verpasst, hat die Möglichkeit, es anschließend auf RTL+ zu streamen. Die Namen der Stars und Tanzprofis, die dieses Jahr antreten, werden in Kürze enthüllt. Hier bleibt ihr auf dem Laufenden!