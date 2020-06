Let’s Dance: Wird Sylvie Meis augetauscht?

Jetzt sieht es so aus, als hätte sich Sylvie Meis den Falschen zum Feind gemacht. Daniel Hartwich gilt derzeit als RTL-Allzweckwaffe. Was er anfasst, wird zu Gold - wie sein Spontan-Einsatz bei DSDS am Samstag mal wieder bewies.

Wenn sich die Fronten also so verhärten, dass einer von beiden gehen muss, wird das vermutlich nicht er sein...

Angeblich wird sogar bereits über eine konkrete Nachfolgerin für Sylvie Meis diskutiert. Sophia Thomalla (24) gilt als heiße Anwärterin für die Stelle als neue "Let's Dance"-Moderatorin, wie "bild.de" berichtet. 2010 setzte sich die Schauspielerin bereits auf dem Tanzparkett im Finale gegen Sylvie durch. Schnappt sie ihr nun etwa erneut einen Titel vor der Nase weg?

RTL stellt sich offiziell jedoch noch hinter sie: "Offenbar möchte jemand Sylvie schaden, denn sämtliche Gerüchte und Spekulationen, 'Let's Dance' betreffend, sind völliger Quatsch! Wir sind sowohl mit der aktuellen Staffel als auch mit Sylvie sehr zufrieden. Es gab keinen Zoff und es ist derzeit niemand als Nachfolgerin von Sylvie im Gespräch", erklärte Sprecherin Anke Eickmeyer.

Manchmal wendet sich das Blatt bekanntlich jedoch schneller als man denkt...