Letzte Chance: Nur noch eine Sternschnuppen-Nacht in Deutschland

Es ist die letzte Chance für Sternschnuppen-Fans in diesem Jahr: Die Nacht zu Samstag ist die letzte Sternschnuppen-Nacht des Jahres. Die sogenannten Ursiden erreichen in der Nacht zum 23. Dezember ihren Höchststand.

Und trotzdem muss man genau hinschauen, um eine Schnuppe zu entdecken: Höchstens zehn Meteore pro Stunde werden in der letzten Sternschnuppen-Nacht des Jahres erwartet. Das sind rund 100 weniger als in anderen Nächten.

Im Norden ist die Chance auf Sternschnuppen-Sichtungen am größten

Da wir in Deutschland laut Meteorologen zur Zeit unter einer Wolkendecke liegen, ist die Chance, eine Lücke zu erhaschen sehr gering. Die größte Möglichkeit, eine Sternschnuppe zu sehen, hätte man im Norden des Landes.

In andern Ländern Europas, wie beispielsweise Frankreich oder Spanien sei die Chance, eine zu entdecken deutlich höher.

Auch im nächsten Jahr gibt es wieder Sternschnuppen-Schauer

Dennoch dürfen sich auch deutsche Schnuppen-Fans freuen - selbst, wenn sie am Samstag kein funkeln am Himmel zu sehen bekommen. Denn: Nach der letzten Sternschnuppen-Nacht dieses Jahres folgt die erste des kommenden.

Diese soll bereits in der Nacht von 3. auf den 4. Januar stattfinden. Und die wird definitiv Sternschnuppenreich. In manchen Jahren wurden in diesem Zeitraum sogar bis zu 200 Meteore pro Stunde gezählt!