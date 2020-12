Lewis Hamilton: Er hat sich mit dem Coronavirus infiziert!

Das Coronavirus macht auch vor den Promis keinen Halt. Nachdem Lewis Hamilton am Montag aufwachte und leichte Symptome hatte, ließ er sich zusätzlich zu seinen regulären Corona-Tests testen. Jetzt ist klar, dass das Ergebnis positiv ausgefallen ist. Somit kann er am kommenden Wochenende nicht über die Rennbahn düsen und um den Pokal beim Grand Prix von Sakhir in Bahrain kämpfen.